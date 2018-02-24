С осени мобильных абонентов будут регистрировать по-новому

Начиная с осени 2018 года пользователи телекоммуникационных услуг смогут зарегистрироваться без заключения договора в письменной форме в офисе оператора.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).



"Указанное решение НКРСИ направлено на упрощение процедуры регистрации абонентов, которые получают телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, и приведение ее в соответствие к требованиям в части создания условий для дистанционной регистрации абонентов, что предоставляет возможность выбора абонентом формы подачи заявления о регистрации – электронной или бумажной", - говорится в сообщении.

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Зарегистрироваться дистанционно можно будет с помощью электронной цифровой подписи, BankID и других средств электронной идентификации личности, имеющихся у оператора, провайдера телекоммуникаций, при подаче абонентом заявления о регистрации в электронной форме.

Напомним, решением от 28 ноября 2017 № 607 НКРСИ утвердила Порядок регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме. Решение вступает в силу через 9 месяцев с момента его публикации, то есть - с осени.

Ранее глава НКРСИ Александр Животовский писал в Facebook, что сейчас 90% абонентов являются незарегистрированными. Это, в свою очередь, якобы способствует развитию мошенничества, связанного с использованием абонентских номеров.