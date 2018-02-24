Кистион утверждает, что прибыльность Укргазвыдобування составляет 250%

Оптовая цена на газ, который государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" продает Нафтогазу Украину, имеет прибыльность 250%.

Об этом на круглом столе в парламенте заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает УНИАН.

"Оптовая цена, по которой продает газ Укргазвыдобування, имеет прибыльность более 250%. Инвестиционная программа на 2017 год в рамках проекта финансового плана составляла 30 млрд грн, а реальное ее выполнение – только 9 млрд грн", - сообщил вице-премьер.

Кистион заявил, что на сегодня госкомпания имеет около 100 лицензий на добычу газа, которые она не использует и которые "лежат мертвым грузом".

Присутствующий на круглом столе глава Нафтогаза Андрей Коболев ничего не сказал о прибыльности Укргазвыдобування, но опроверг информацию Кистиона о неиспользуемых лицензиях Укргазвыдобування, добавив, что из-за административных барьеров компания не может начать работу только на некоторых лицензионных участках на Полтавщине.



"Укргазвыдобування в прошлом году показала рекордную добычу газа… Тот факт, что менеджмент Укргазвыдобування и Нафтогаза, выбирая оптимальные решения, смог достичь роста добычи за 9 миллиардов гривен, а не за 30, на мой взгляд, - это очень позитивный результат", - прокомментировал Коболев заявление Кистиона относительно выполнения госкомпанией инвестпрограммы за 2017 год.

Напомним, по итогам 2017 года Укргазвыдобування увеличила добычу природного газа на 4,8% - до 15,3 млрд куб. м.