Vodafone заработал в Луганске

Представители оператора на переговорах Минске поднимут вопрос восстановления мобильной связи в Донецке

Мобильный оператор Vodafone восстановил работу в оккупированной части Луганской области восстановлении мобильной связи в Луганске. Об этом сообщила глава отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубана в Facebook.

"Только что сообщили, что Луганск снова в эфире", - написала она.

Она сообщила, что 28 февраля группа представителей оператора отправится в Минск на заседание трехсторонней контактной группы. Стороны планируют обсудить вопросы восстановления мобильной связи в Донецке.

Напомним, 22 февраля в Луганске перестала работать связь из-за обрыва волоконно-оптической линии.