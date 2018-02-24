На Донбассе с начала суток сохраняется режим тишины

С начала суток, по состоянию на 18:00, на Донбассе вдоль линии соприкосновения не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных сил Украины. Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих позициях и ведут наблюдение за противником", - говорится в сообщении.

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При содействии офицеров гражданско-военного сотрудничества штаба АТО и представителей украинской стороны СЦКК сегодня было восстановлено электро- и газоснабжение населенного пункта Луганское, поврежденное в результате вчерашнего артиллерийского обстрела.