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Главная » Страна » В Перемышле 17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев, - СМИ

В Перемышле 17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев, - СМИ

В Перемышле 17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев, - СМИ
Рынок б\у автомобилей в Украине / Фото: autocentre.ua

Местные законы не запрещают такую массовую регистрацию

24.02.18 4547
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17 жителей польского Перемышля являются формальными владельцами 12,5 тыс. автомобилей, которыми фактически пользуются украинцы. Об этом сообщает  Zaxid.net со ссылкой на TVN Turbo.

По данным издания, за такие услуги поляки получают за каждый автомобиль от 100 до 500 злотых.

Представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле, Веслав Юркевич заявил, что польские правила позволяют такую массовую регистрацию автомобилей одним лицом.

"Если к нам обращается человек с просьбой зарегистрировать транспортное средство и имеет все необходимые для этого документы, то мы не можем ей просто так отказать. Таковы правила действующего законодательства, поэтому мы регистрируем", - пояснил чиновник.

Масштабы такого сотрудничества между украинцами и поляками лучше всего видно на границе. "За час через пункт пропуска [в Корчове] проходит 80 автомобилей, из них 60 - зарегистрированные на польско-украинских совладельцев", - утверждает представительница отдела пограничной службы Польши в Бещадах Эльжбета Пикор.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что владельцы автомобилей с европейскими номерами должны платить ввозную пошлину.

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