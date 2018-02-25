Враг бил по окрестностям Подлесного из 152-мм артиллерии

24 февраля на Донбассе российско-оккупационные группировки продолжали нарушать режим тишины, применяя оружие, которое давно должно быть отведено от линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки зафиксировано четыре обстрела укреплений Вооруженных сил Украины российско-оккупационными подразделениями. В результате этих действий ни один украинский защитник не пострадал.

На луганском направлении в вечернее время российские наемники снова грубо нарушили минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152 мм по окрестностям населенного пункта Подлесное. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям вблизи Крымского.

Из гранатометов и стрелкового оружия враг обстреливал защитников Лобачева, а из стрелкового оружия – провоцировал украинских воинов у Станицы Луганской.