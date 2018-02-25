Гройсман рассказал о фокусниках, обещающих снизить цену газа в Украине

Популизм и коррупция – это огромная зараза на теле государства, которая убивает иммунитет, - считает премьер-министр

Политики, которые дают обещание снизить цену на газ в Украине в 2-5 раз, но при этом не знают, как это сделать, – это фокусники.

Об этом заявил, выступая перед послами иностранных государств премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает УНИАН.

"Популисты говорят о том, что в Украине цену газа можно снизить в два, три или пять раз. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь те, кто знают, как это сделать? Нет… Никто не знает, как это сделать, но популисты говорят, что они могут это сделать. Так они не популисты – они фокусники!", - заявил глава правительства.

"Популизм и коррупция – это огромная зараза на теле государства, которая убивает иммунитет и все остальное, - считает он.

Напомним, Нафтогаз посчитал "мертвые души" среди потребителей.