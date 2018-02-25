В зоне АТО погиб украинский военный

В зоне проведения антитеррористической операции в воскресенье, 25 февраля, погиб украинский военный, еще один получил ранения, сообщает пресс-служба штаба АТО.
С начала суток штаб АТО зафиксировал пять обстрелов украинских позиций со стороны пророссийских боевиков.
На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку Зайцево. С гранатометов и стрелкового оружия обстреливали украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского.
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На Донецком направлении боевики вели огонь по позициям возле Водяного из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия. Возле шахты Бутовка велась стрельба из стрелкового оружия.
Напомним, Голос Украины опубликовал закон о реинтеграции Донбасса.