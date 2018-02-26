Сутки в АТО: один боец погиб и один получил ранения

За минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один боец, еще один - получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении противник выпустил семь мин калибра 82-мм в сторону наших позиций в районе Зайцево. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским опорным пунктам неподалеку Крымского и Новолуганского.

На донецком направлении захватчики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие у Водяного на Приазовье, а из стрелкового оружия - обстреливали защитников шахты Бутовка.