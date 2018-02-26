В Эстонии погиб рабочий из Украины

В воскресенье, 25 февраля, на металлургическом предприятии в эстонском городе Тюри произошел несчастный случай, в результате которого погиб гражданин Украины. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Postimees.

По предварительным данным, на рабочего упала металлическая деталь весом около тонны, мужчина погиб на месте.

На место происшествия быстро прибыли медики и спасатели, но шансов спасти жизнь мужчины не было. В связи со случившимся начато расследование.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан подтвердила, что в производственном здании было найдено тело 45-летнего мужчины.

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"Причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя, по предварительным данным, нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления", - сказала она.

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