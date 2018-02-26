Полиция повторно задержала организатора преступной киберсети

Платформа Avalanche ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров

Правоохранители снова задержали Геннадия Капканова, подозреваемого в организации международной преступной киберсети "Avalanche". Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

"Организатора международной преступной платформы, известной как "Avalanche", которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров задержали вчера в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня суд будет избирать ему меру пресечения в Полтаве.

Полицейские обнаружили у задержанного паспорт гражданина Украины на имя другого лица. Также, во время обыска на съемной квартире полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.

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Киберполиция отмечает, что сеть "Avalanche" действовала в течение семи лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

30 ноября 2016 полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители задержали и Геннадия Капканова.

1 декабря 2016 Октябрьским районным судом Полтавы было рассмотрено ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Украины о его аресте. В выборе именно такой меры пресечения суд отказал, после чего подозреваемый исчез из зала суда. Позже он был объявлен в международный розыск.