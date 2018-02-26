Плотницкого не нашли в петербургских "Крестах"

Информация о заключении экс-главаря террористов "ЛНР" пока не подтверждается

Экс-главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий не содержится в СИЗО Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на представителя общественной наблюдательной комиссии, занимающейся проверкой мест содержания заключенных, Романа Ширшова.

"Вчера мы были в "Крестах-2". Два раза мы спрашивали у администрации, не находится ли тут этот человек, проверяли и по фамилии, и по отчеству, отчество-то редкое. Но такого человека там точно нет", - сказал он.

Ширшов сообщил, что организация отправила запрос в другие СИЗО, но до сих пор ответа не поступило.

По информации Громадського, Плотницкий проживает в частном доме в Воронеже.

Ранее один из соратников еще первого главаря боевиков "ЛНР" Валерия Болотова Владлен Заруба сказал, что Плотницкий сидит в "Крестах 2" за нецелевое использование российской гуманитарной помощи для ОРЛО на 1 миллиард долларов.