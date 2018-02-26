Экс-канцлер Австрии признал, что за деньги лоббировал интересы Украины

Бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр признал, что получал деньги для лоббирования сближения Украины и ЕС в 2012 и 2013 годах, но отрицает, что получил эти средства от команды Виктора Януковича. Об этом он рассказал в телефонном интервью Presse am Sonntag, передает Европейская правда.

В Гузенбауэр не отрицал, что совершал лоббирование в пользу Украины в 2012 и 2013 годах. По его словам, это было "благородное дело". Гузенбауэр также не стал отрицать, что получал деньги за свою лоббистскую деятельность, которую он вел в Париже, Брюсселе и Вашингтоне, но сказал, что "не помнит сумму".

Экс-канцлер Австрии утверждает, что не знает, что за выплатами стоял Манафорт, а деньги за свою деятельность получил от "какой-то английской или американской компании". Как утверждает Гузенбауэр, ни с Манафортом, ни с Януковичем у него не было деловых отношений.

Однако австрийский политик признал, что дважды встречался с Манафортом - один раз в Европе и один раз в США, но не для обсуждения каких-либо дел, а "чтобы выпить кофе".

Напомним, в новом обвинительном акте против Пола Манафорта говорится, что бывший политтехнолог Виктора Януковича платил европейским политикам, чтобы те придерживались проукраинских позиций.