Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Сегодня – День сопротивления Крыма российской оккупации

Сегодня – День сопротивления Крыма российской оккупации

Сегодня – День сопротивления Крыма российской оккупации
Reuters

Четыре года назад Россия аннексировала украинский полуостров

26.02.18 180
900

Четыре года назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. 

В противовес этому митингу был организован митинг "Русского единства", под руководством приспешника российских оккупантов Сергея Аксенова, напоминает Укринформ.

В тот день в результате столкновений два человека погибли и несколько десятков получили ранения. Впоследствии, после оккупации Крыма, следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело (так называемое "дело 26 февраля") и устроил политическое судилище над Ахтемом Чийгозом, Мустафой Дегерменджи, Али Асановым и другими крымскотатарскими активистами.   

Уже на следующий день, 27 февраля, спецподразделения ГРУ России заняли здания Верховной Рады и Совета Министров Крыма. Тогда же Верховная Рада Крыма по требованию захватчиков объявила о проведении на полуострове референдума о присоединении к России. Планировалось, что голосование проведут 25 мая, однако затем его перенесли на 16 марта.   

"Мы разошлись, будучи уверенными, что спасли Крым, себя и Украину, - вспоминал спустя время лидер крымских татар Рефат Чубаров. - Я и думать не мог, что получится так, как получилось 27-го утром".   

В течение следующих нескольких дней улицы городов и магистральные дороги полуострова заполнили российские войска. "Зеленые человечки" захватили административные здания, осадили гарнизоны Вооруженных сил Украины, морские порты и аэропорты. Руководство России неоднократно утверждало, что эти вооруженные люди не являются российскими военнослужащими. Однако после оккупации полуострова и проведения там фейкового "референдума о статусе Крыма" россияне признали, что "зеленые человечки" были военнослужащими ВС РФ.   

1 марта 2014 года Совет Федерации России поддержал обращение президента Путина о разрешении на применение ВС РФ на территории Украины. 

В свою очередь, СНБО Украины из-за агрессии России принял решение привести вооруженные силы Украины в полную боевую готовность.   

Международные организации признали оккупацию и аннексию полуострова незаконными и осудили действия России. В частности, за это время было принято три резолюции ООН по Крыму. Ряд западных стран ввели против РФ экономические санкции. С тех пор прошло четыре года и ситуация на аннексированном Россией украинском полуострове остается напряженной: оккупанты выбрали тактику запугивания и террора местного населения. 

Сейчас в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Волна за волной проходят репрессии, обыски и незаконные задержания. Страна-агрессор цинично пренебрегает основополагающими правами и свободами человека и международным правом.

9
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Плотницкого не нашли в петербургских "Крестах"В Таиланде задержали "секс-охотницу" на российских олигархов Настю РыбкуРазведка США заподозрила Россию в кибератаке против Олимпиады в Пхенчхане

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Земная сотня. Как живут бойцы Майдана четыре года спустя 3657
  2. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 16362
  3. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 6082
  4. Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 1800
  5. Исцели себя сам. Как получить помощь в период запуска медреформы 520
  6. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 17060
  7. Кремлёвский банкет. Как Сталин пил за здоровье Гитлера 4228
  8. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 1609
  9. Любить ушами. Как "Ухо" помогает расслышать новую музыку 1876
  10. Время упадка. Лучшие книги февраля 224
  1. Астрономы показали фото занесенного пылью "Феникса" на Марсе 13555 / 15633
  2. Следы тяжёлого детства. Пять признаков того, что вы росли в бедности 6180 / 9888
  3. Хороший бизнес. Топ-5 самых продаваемых в мире премиальных автомобилей 5831 / 6571
  4. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 5539 / 17060
  5. Страна двух скоростей. Как остановить экспорт умов из Украины 2521 / 3069
  6. Украину накроют снегопады и метели 1800 / 2907
  7. Только для взрослых. Зачем смотреть комедию-детектив "Ночные игры" 1781 / 4334
  8. Пароль: обнимашки. Отзыв: Дмитрий Гозак 1695 / 1845
  9. Гройсман рассказал о фокусниках, обещающих снизить цену газа в Украине 1454 / 1883
  10. Более полусотни молдавских городов и сел объединились с Румынией 1440 / 1990
  1. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 48 / 17060
  2. Страна двух скоростей. Как остановить экспорт умов из Украины 11 / 3069
  3. 666 жилых домов остались без отопления в Харькове 9 / 1218
  4. Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 9 / 5346
  5. Астрономы показали фото занесенного пылью "Феникса" на Марсе 9 / 15633
  6. Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 7 / 1800
  7. Пароль: обнимашки. Отзыв: Дмитрий Гозак 6 / 1845
  8. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 5 / 16362
  9. Гройсман рассказал о фокусниках, обещающих снизить цену газа в Украине 5 / 1883
  10. Хороший бизнес. Топ-5 самых продаваемых в мире премиальных автомобилей 4 / 6571
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.