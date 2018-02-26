В Крыму считаются пропавшими без вести 19 человек

В оккупированном Крыму считаются пропавшими без вести 19 человек, большинство из которых - активисты. Об этом заявил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, передает 112 Украина.

"Пропали (вместе с не крымскими татарами) 19 человек. Не исключаю, что может быть и больше. В основном это активисты", - заявил он.

По его словам, права человека в оккупированном Крыму совсем не соблюдаются.

"В целом ситуация с правами человека в Крыму абсолютно никакая. То есть никаких прав не соблюдается, допросы, обыски, аресты, похищения, убийства стали нормой. Нет ни свободы выражения своей точки зрения, ни свободы вероисповедания, ни свободы идеологии, ни тех свобод, которые записаны в конституции. Даже право на одиночный пикет тоже нарушается. И самыми ярыми нарушителями всех этих прав и свобод являются как раз те органы, которые должны за это отвечать. В целом они исполняют заказы власти по созданию в Крыму атмосферы страха и бесправия", - сказал он.

Напомним, сегодня отмечается День сопротивления Крыма российской оккупации.