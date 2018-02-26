Президент Украины налетал в прошлом году почти на 35 млн грн

Средние расходы на один заграничный визит главы государства составили 1,3 млн грн

В прошлом году расходы на визиты президента Петра Порошенко за границу составили 34,3 млн гривен.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами на запрос Українських Новин.

"Общая сумма расходов на совершение визитов президента за границу составляет 34 341,1 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

Средние расходы на один заграничный визит главы государства составили 1,3 млн гривен.

Отметим, ранее Администрация Президента сообщила, что Порошенко совершил 26 заграничных визитов в 18 государств в 2017 году.

Среди них было два государственных визита: в Грузию и на Мальту.

Также в 2017 году у Порошенко было семь официальных визитов: в Эстонию, Финляндию, Латвию, Данию, Великобританию, Саудовскую Аравию, Португалию.

Кроме того, президент совершил в 2017 году 17 рабочих визитов: 4 - во Францию, 3 - в Германию, по 2 - в США и в Бельгию, по 1 - в Швейцарию, Мальту, Беларусь, Канаду, Саудовскую Аравию и Литву.