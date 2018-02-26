Огонь на Азовстали потушен, - ГСЧС

Пожарные потушили огонь на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГосЧС в Донецкой области.
Отмечается, что 26 февраля диспетчер службы спасения получил сообщение о пожаре на территории "Азовстали" на ул. Лепорского.
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На территории комбината произошло горение газа, выходящего из емкости газораспределителя коксового газа, к которому подведены трубы разного диаметра.
Высота пламени достигала от 8 до 10 метров, производственный процесс на предприятии не останавливали, погибших и пострадавших нет.
Причина возникновения возгорания устанавливается специалистами.