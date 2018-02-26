Из Киева до Азовского моря пустят прямой поезд

C 25 марта Укрзализныця запускает новый поезд: Киев – Покровск (Донецкая область) - Бердянск (Запорожская область).
Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление и.о. председателя правления Укрзализныци Евгения Кравцова.
"Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ПАО "Укрзализныця" назначила курсирование двугруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд №226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта. Таким образом мы избегаем проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и нескольких районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины", - отметил Кравцов.
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Напомним, Укрзализныця назначила на март 13 дополнительных поездов.