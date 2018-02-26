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Луценко заявил, что Шепелев - агент ФСБ

Луценко заявил, что Шепелев - агент ФСБ

У экс-народного депутата появилась статья о госизмене

26.02.18 328
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший народный депутат Александр Шепелев, в отношении которого расследуется ряд уголовных производств, в том числе о госизмене, являлся агентом ФСБ, о чем свидетельствуют копии документов. 

"У нас есть документы о том, что он в своих показаниях подписывается как гражданин "ДНР". Есть копии, которые доказывают, что он агент ФСБ. Эти материалы мы получили через адвокатов потерпевшего в наших делах, который является стороной процессов в России. Копии официально сняты адвокатами из тех дел и приобщены к нашим материалам. Именно поэтому у господина Шепелева появилась еще статья 110  - государственная измена", - рассказал генпрокурор в интервью интернет-изданию Левый берег, опубликованном в понедельник, 26 февраля. 

Он озвучил версию, что в России Шепелева начали преследовать. "Моя версия, но только версия, что в России его также серьезно преследуют, и дело дошло до ареста. Поэтому человек покидает территорию России. Почему при этом он выбирает Украину?.. Как человек прямой, скажу, что, видимо, ему кто-то что-то пообещал. Возможно, спрятать на предвыборное время, а там вроде что-то изменится", - высказал предположение генпрокурор. 

Говоря об истории задержания Шепелева в Украине, а также его избиении неустановленными лицами, Луценко отметил: "СБУ задержала его в лесу под Киевом, получив сигнал о том, что он там находится. Оперативная группа, которая прибыла на место, а затем и следователи Военной прокуратуры, действительно обнаружили господина Шепелева с достаточно серьезными следами побоев. Экспертиза подтвердила, что побои были нанесены не в день задержания, а до того. То есть гематомы на лице образовались за несколько дней". 

Кроме того, по его словам, является фактом и то, что Шепелева захватили и удерживали в неволе, нанося побои. Поэтому, указал генпрокурор, есть еще одно дело - о похищении, удерживании в неволе и нанесении тяжких физических повреждений Шепелеву. "Мы ведем следствие относительно того, кто его похитил, кто бил. Ждем от него показаний", - добавил он.

Напомним, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) Александр Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Шепелев был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

Он обвинялся в Украине в хищении средств "Родовид Банка" и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году. 

21 марта 2015 года российский суд вынес постановление об экстрадиции Шепелева, но тот все это время оставался в РФ. Российская сторона отказала Украине в выдаче Шепелева.

В августе 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в отношении Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали А.Шепелева, при нем обнаружено "удостоверение", выданное т.н. "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

9 февраля он был доставлен в Печерский райсуд Киева, на лице у него гематомы и синяки, сам он утверждает, что у него сломана челюсть.

10 февраля Печерский районный суд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. 

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