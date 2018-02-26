На реконструкцию Шулявского путепровода объявлен тендер

КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" объявило тендер на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Гетьмана. Ожидаемая стоимость работ составляет 608,570 млн гривен. Работы должны быть закончены до 31 декабря 2019 года.
Об этом стало известно из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Московского моста в Киеве больше нет
В документации к тендеру указаны следующие гарантийные сроки:
- на строительно-монтажные работы – 5 лет;
- на основные несущие конструкции, в том числе на искусственные сооружения – 30 лет;
- на инженерные коммуникации – 10 лет;
- на светофорные объекты и элементы организации дорожного движения – 3 года.
Напомним, 27 февраля 2017 года произошло разрушение железобетонных элементов отбойника при заезде на Шулявский путепровод со стороны ул. Гетьмана. В результате путепровод был перекрыт. После этого инцидента столичные власти заговорили о необходимости срочной реконструкции путепровода.