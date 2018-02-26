На реконструкцию Шулявского путепровода объявлен тендер

Ожидаемая стоимость работ 608,570 млн грн. Работы должны быть закончены до 31 декабря 2019 года

КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" объявило тендер на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Гетьмана. Ожидаемая стоимость работ составляет 608,570 млн гривен. Работы должны быть закончены до 31 декабря 2019 года.

Об этом стало известно из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro.

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В документации к тендеру указаны следующие гарантийные сроки:

на строительно-монтажные работы – 5 лет;

на основные несущие конструкции, в том числе на искусственные сооружения – 30 лет;

на инженерные коммуникации – 10 лет;

на светофорные объекты и элементы организации дорожного движения – 3 года.

Напомним, 27 февраля 2017 года произошло разрушение железобетонных элементов отбойника при заезде на Шулявский путепровод со стороны ул. Гетьмана. В результате путепровод был перекрыт. После этого инцидента столичные власти заговорили о необходимости срочной реконструкции путепровода.