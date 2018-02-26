Агеев надеется, что его обменяют

Российский военный хочет вернуться в РФ и признает, что виноват в инкриминируемых ему преступлениях

Адвокаты приговоренного в Украине к 10 годам тюрьмы российского военного Виктора Агеева, которого задержали на Донбассе, обжаловали приговор и надеются, что его обменяют на одного из заключенных Кремля.

Об этом заявил адвокат россиянина Виктор Чевгуз, сообщает Украинская правда.

"Подана апелляция. В субботу закончился месячный срок, сейчас мою апелляцию отправили в военную прокуратуру. Им дают 7 дней, чтобы они либо написали возражение либо не писали, значит, они соглашаются", - сказал адвокат.

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Он ожидает, что Апелляционный суд Луганской области рассмотрит его жалобу до конца марта.

"Где-то 20-25 марта будет рассматриваться апелляция", - сказал Чевгуз.

По словам адвоката, теперь Агеев находится в СИЗО и ожидает, что его обменяют на кого-то из заключенных в России украинцев. Он хочет вернуться в Россию, поскольку там его мать, и признает, что виноват в инкриминируемых ему преступлениях.

Напомним, Виктор Агеев в мае 2017 года в составе диверсионной группы был задержан на подконтрольной украинской власти территории Новоайдарского района.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы по обвинению в боевых действиях на стороне группировки "ЛНР", а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

В то же время Минобороны РФ заявило, что Агеев служил в ВС РФ, но в 2016 году уволился в запас и на службу по контракту зачислен не был.