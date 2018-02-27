Сутки в АТО: пять обстрелов, трое раненых

За минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На луганском направлении захватчики выпустили более десяти мин калибра 120-мм в сторону наших позиций у Троицкого.
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На донецком направлении враг применил 120-мм минометы в районе Песков. На Приазовье, утром, а затем и в обеденное время, противник вел огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского. Также, из стрелкового оружия, оккупанты обстреливали защитников Каменки.