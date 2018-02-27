Беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk провел разведывательный полет над Черным морем вдоль береговой линии аннексированного Россией Крымского полуострова. Об этом сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir в Twitter.
"Беспилотник совершил полет над Черным морем на высоте 54 тыс. футов (16 тыс. км). Он пролетел вдоль побережья Крыма, затем вдоль побережья России до границы с Грузией", - говорится в сообщении.
Источник: twitter.com/CivMilAir
Ранее беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk провел воздушную разведку в небе Украины, сделав петлю над Донецкой и Луганской областями.