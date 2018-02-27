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Фото Суд арестовал неуловимого полтавского хакера на два месяца

<span class="label red">Фото</span> Суд арестовал неуловимого полтавского хакера на два месяца
Фото: Twitter / Артем Шевченко

Организатор преступной киберсети больше года скрывался от полиции 

27.02.18 492
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Вечером в понедельник, 26 февраля, суд арестовал на 60 суток организатора международной преступной киберплатформы Avalanche Геннадия Капканова. Об этом сообщил директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко в Twitter.

"Капкан для Капканова: 60 суток содержания под стражей безальтернативно для неуловимого полтавского хакера Геннадия Капканова, организатора международной мошеннической киберсети Avalanche - не надо было больше года от киберполиции скрываться с поддельным паспортом", - написал Шевченко.

Напомним, киберсеть Avalanche действовала в течение семи лет. Ежедневно она заражала по всему миру до полумиллиона компьютеров. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

30 ноября 2016 полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители задержали ее организатора Геннадия Капканова.

1 декабря 2016 Октябрьским районным судом Полтавы было рассмотрено ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Украины о его аресте. В выборе именно такой меры пресечения суд отказал, после чего подозреваемый исчез из зала суда. Позже он был объявлен в международный розыск.

26 февраля Капканова задержали в Киеве.

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