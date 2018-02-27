Теплоснабжение Харькова восстановлено в полном объеме

Вечером в понедельник, 26 февраля, в Харькове полностью возобновили подачу тепла в дома, оставшиеся без отопления из-за аварии на теплосетях. Об этом утром во вторник сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"24 февраля из-за прорыва трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара). По состоянию на 23:20 26 февраля теплоснабжение восстановлено в полном объеме", – говорится в сообщении.
Причиной аварии называли долгую эксплуатацию теплосети.