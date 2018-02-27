В Ужгороде снова пытались поджечь офис закарпатских венгров

В ночь на 27 февраля в Ужгороде повторно попытались поджечь офис общества венгерской культуры. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Сообщение о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в Ужгороде поступило в полицию в 3 часа.

В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.

Правоохранители выясняют все обстоятельства пожара. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

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Напомним, 4 февраля в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде бросили бутылки с зажигательной смесью. По данным СБУ, к попытке поджога причастны двое праворадикалов из ЕС, которые действовали по поручению российских спецслужб.