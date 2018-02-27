В понедельник, 26 февраля, в Хмельницкой области сотрудники Нацполиции задержали "вора в законе" по кличке Лера Сумской. Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия был проверен автомобиль, в котором вместе с местным криминальным авторитетом находился и "вор в законе".

"Моя позиция не меняется: воры постоянно должны чувствовать к себе повышенное внимание правоохранительных органов государства. Этот "знатный" аксакал ехал в исправительное учреждение, которое находится на территории области, чтобы чинить, по его мнению, свой "праведный" суд, но не доехал", - отметил Аброськин.







Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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