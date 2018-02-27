Рада включила в повестку дня законопроект об Антикоррупционном суде

Верховная Рада включила в повестку дня сессии президентский и альтернативные законопроекты об Антикоррупционном суде. Об этом сообщает 112 Украина.

"За" проголосовали 235 народных депутатов.

"Я ставлю на голосование важнейший вопрос, стоящий на повестке дня, согласно регламенту, он является выверенным и он звучит так "о поручении комитету по вопросам правовой политики и правосудия относительно подготовки для срочного рассмотрения проектов законов о Высшем антикоррупционном суде и о внесении изменений в закон Украины о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона Украины о Высшем антикоррупционном суде". 235 "за"", - сказал Парубий.

Он отметил, что если комитет сможет утвердить заключение относительно упомянутых законопроектов 28 февраля, Рада получит возможность рассмотреть вопрос в первом чтении в четверг 1 марта.