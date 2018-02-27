Депутаты ужесточили штрафы за нарушение госграницы

За въезд в зону АТО в обход пунктов пропуска будут наказывать штрафом от 510 до 1190 грн

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушения на государственной границе и линии разграничения с оккупированными территориями. Об этом сообщает Украинская правда.

Документ поддержал 251 народный депутат.

В частности, документ предусматривает повышение штрафов за сопротивление правоохранителям и пограничникам с 85-170 до 850-1700 грн. Если то же делает группа или лицо повторно в течение года, штраф увеличивается с 170-340 до 1700-5100 грн.

Такие же штрафы могут ожидать иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории страны или просрочивших документы, позволяющие находиться в государстве.

Также законопроект увеличивает штрафы за незаконное пересечение границы Украины - в частности, с поддельными документами - до 3400-8500 грн. А если человек попал в зону АТО вне пунктов въезда-выезда - штраф может составить от 510 до 1190 грн.

Кроме того, законопроект отменяет административный арест на 15 суток за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и незаконное пересечение государственной границы.

Также документ предусматривает, что дела об административных нарушениях, подсудные судам, расположенным на территории оккупированного Россией Крыма, рассматриваются местными судами по месту выявления нарушения.