ГПУ сообщила трем российским офицерам о подозрении в обстреле Мариуполя

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении и инициировала специальное досудебное расследование в отношении трех российских офицеров и гражданина Украины, причастных к обстрелу Мариуполя в январе 2015 года.

Следствие установило, что они находились в составе отдельного мотострелкового корпуса боевиков ОРДО, причастных к артобстрела микрорайона Восточный Орджоникидзевского района Мариуполя Донецкой области, в результате которого погибли 30 человек и 119 получили ранения.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.

Напомним, утром 24 января 2015 года террористы из реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибло более 30 человек, более 100 были ранены. В результате обстрела были повреждены 55 многоэтажных домов, в 11 из них было прямое попадание ракет.