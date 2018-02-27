Рада попросила Кабмин создать Министерство по делам ветеранов

Правительство должно принять решение в течение месяца

Верховная Рада приняла постановление об обращении к Кабинету министров о создании Министерства по делам ветеранов. Об этом сообщает Украинская правда.

Соответствующий проект постановления поддержал 241 депутат.

В постановлении депутаты просят Кабмин создать на базе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Министерство по делам ветеранов.

Теперь правительство должно в месячный срок проинформировать парламент о выполнении постановления.

Напомним, статус участника боевых действий получили 350 тыс. военных.