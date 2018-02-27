Под зданием Верховной Рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, есть пострадавшие и задержанные. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в парламенте.

По словам очевидцев, сначала в сторону полицейских бросили несколько дымовых шашек, пластиковые бутылки, одна из которых была с зажигательной смесью. Также сообщается о нескольких разорвавшихся взрывпакетах.

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Народный депутат Антон Геращенко с трибуны парламента сообщил о двух раненых полицейских и девяти задержанных протестующих, передает LB.ua.