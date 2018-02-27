Гройсман будет участвовать в ближайших парламентских выборах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении принимать участие в ближайших выборах в Верховную Раду. Об этом он сообщил в ходе встречи с региональными журналистами в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Я планирую принять участие в следующих парламентских выборах. Я буду принимать участие (в выборах, - ред.), чтобы бороться за принятие конкретных решений ", – отметил Гройсман.

Также он заявил он необходимости реформирования избирательной системы.

"Этот вопрос нужно решить до выборов – вопрос новой избирательной системы. Парламент в первом чтении принял неплохой закон, который может быть доработан ко второму чтению, - чтобы это были открытые партийные списки", – сказал Гройсман.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал закрепить децентрализацию в Конституции.