Как и почему охотятся на майнеров, изымают их криптовалютные кошельки? Дмитрий Онученко, адвокат, руководитель Практики безопасности бизнеса Juscutum рассказал, как будут защищать криптосообщество от облав СБУ и какие технологии используют в защите современного бизнеса

За последние несколько месяцев Украину буквально накрыла волна криптовалютных обысков. Правоохранители пришли к основателю культового издания о крипте, изъяли майнинговую ферму в Киеве. С чем связан такой интерес силовиков к криптосообществу?

— Значительный интерес обусловлен растущей капитализацией этого рынка, отсутствием законодательного урегулирования статуса криповалюты в Украине. Привлекают и такие особенности digital money, как трансграничный характер, сложность и одновременно простота идентификации собственника.

Скажем, стоимость одного блока оборудования по майнингу сопоставима с ценой автомобиля премиум-класса. Соответственно, хозяин этого оборудования приложит максимум усилий, чтобы вернуть его любым путём. С чем приходит СБУ? С предъявой, что на цифровых носителях могут храниться данные о незаконных операциях по обмену криптовалюты на наличную валюту, и наоборот, нарушение по аренде площадей или норм пользования электроэнергией. Ещё одна причина — жизнь не по средствам. Когда на арендованной площади расположено ваше майнинговое оборудование, тогда будьте любезны задекларировать доходы.

Скажу, что в перспективе в сфере криптовалютного рынка правоохранители будут только наращивать активность и всё чаще посещать майнеров с обысками.

Майнинг нельзя квалифицировать как незаконную деятельность. По какой статье будут возбуждать уголовные производства и чего ждать «злостным нарушителям»?

— Пробел в украинском законодательстве со статусом цифровых денег, а также колебания в зарубежной криптопрактике — мировая экономика стоит перед огромным выбором, внедрять ли криптоденьги в официальный оборот. В таких условиях всегда остаётся место фантазиям о «денежном суррогате» или «мыльном пузыре».

Правоохранители открывают производства и ведут досудебное следствие абсолютно по разным статьям УК Украины и получают доступ к майнинговому оборудованию. В нашей практике нет ни одного кейса, где бы за майнинг в чистом виде уголовные производства с обвинительным актом были бы переданы в суд. Речь может идти только о смежных составах преступления.

Как владельцам бизнеса, связанного с криптовалютой и блокчейном, защитить себя в сложившихся условиях? Что стоит сделать в первую очередь, а чего не делать ни в коем случае?

— В ситуации с массовыми обысками в IT-компаниях 3-5 лет назад многие помнят, что наибольший интерес у правоохранителей вызывали базы данных с информацией о деятельности, списке транзакций и контрагентах обыскиваемых компаний. При этом риск изъятия оборудования значительно снижался, если вся указанная информация хранилась на удалённых серверах с заблокированным доступом для посторонних лиц.

При всех этих рисках сегодня мы вынуждены констатировать появление нового — это доступ к криптовалютным кошелькам. Его особенность состоит в том, что управление кошельком есть у того, кто владеет кодом доступа. При потере этого кода утрачивается доступ к кошельку — всё просто! По опыту: владельцы кошельков хранят свои коды в файлах на компьютерах, ноутбуках, планшетах, телефонах, электронных почтовых ящиках, а также в виде записей на бумаге. Само собой разумеется, что изъятие при обыске техники либо записей на бумаге с указанными данными равнозначно изъятию сейфа с ключами от него и деньгами на очень крупную сумму. Сегодня, кроме обеспечения возврата самого дорогостоящего майнингового оборудования, мы обращаем внимание наших клиентов на сохранность кодов к криптокошелькам.

Был принят закон «Маски-шоу стоп!», и он совершенно не «укрощает» действия силовиков на обысках. Как вы собираетесь защищать современные компании?

— Действенный способ защиты в данном случае — адекватная работа в суде по результатам обыска. Если собственник лишён имущества беспочвенно и эта позиция чётко и понятно донесена следственному судье, суд обяжет его вернуть. И какую-либо дополнительную коммуникацию со следствием проводить не обязательно. Исключительно в плоскости исполнения решения суда. Субъект, умеющий себя правильно и рационально защитить в данном случае, не интересен агрессору.

Один из ваших кейсов высокого государственного уровня связан с лидером общественной организации и имеет политическую подоплёку. Какую опасность представляют такие дела?

— Отвечу так. Речь идёт не об опасности, а о высоком уровне ответственности перед клиентом. С одной стороны, к процессу приковано внимание большинства украинских и многих зарубежных общественных организаций из этой сферы. С другой — в этом деле органы досудебного следствия и прокуратуры с особым вниманием относятся к сбору доказательств, а также поддержанию обвинения в суде. Кроме того, мы чувствуем определённое давление на общественное мнение и участников процесса со стороны Генпрокуратуры. Все понимают цену ошибки и высокую цену победы.

Изначально юристы практики безопасности бизнеса защищали компании по уголовным делам. Рынок развивался, и задачи изменились. На что нацелен фокус сегодня?

— В первую очередь мы работаем на защиту интересов клиента в плоскости уголовного права и процесса. Так было с раннего периода развития практики безопасности бизнеса, когда мы быстро реагировали на вызовы по обыску в уголовном производстве. В офисы многих компаний наведывались «люди в чёрном», чтобы провести допросы и изъять технику для проверки информации. Юристы практики сопровождали клиентов в суде, предупреждали вторжение в бизнес-процессы компаний. Таких кейсов за три года практики было десятки сотен, поэтому здесь наша техника отработана до автоматизма.

И пока многие игроки юридического рынка, ранее далёкие от уголовного права, набирают специалистов по уголовным делам и предлагают клиенту услуги и продукты, аналогичные нашим, мы двигаемся дальше. Клиенту готовы дать комплексную услугу — от анализа устойчивости его бизнес-модели на случай вторжения до полного обеспечения безопасности бизнеса.

У вас появилось новшество — антикоррупционный комплаенс. Что это в вашем понимании и как будете его реализовывать?

— Это запрос от клиентов, который становится всё более популярным в бизнес-сообществе. Им сейчас недостаточно просто разрулить возникшую негативную ситуацию в правовой плоскости, наказать виновных и возместить убытки. Нынешнему клиенту интересно установить риски и предотвратить их ещё до момента возникновения.

Мы готовы реализовывать меры по повышению уровня безопасности компаний с помощью внутренних финансовых расследований — анализировать характер злоупотреблений, их причин и схемы. Этим будем выявлять необоснованные расходы, хищения активов, саботаж и небрежность в компаниях.

Наши рекомендации базируются и на основе курса лекций «Современная служба безопасности», который мы проводили вместе с руководителями служб безопасности. Мы получили актуальную картину с позиции профильного менеджмента. В результате провели кластеризацию рисков по основным секторам экономики, разработали и систематизировали ключевые решения по эффективному осуществлению антикоррупционного комплаенса.

Большинство задаваемых на подобных ивентах вопросов выходит далеко за круг уголовного права в чистом виде и находится на стыке знаний об информационной, экономической, кадровой и личной безопасности, экономики бизнеса, оборота оружия, психологии и других сфер.

Компания развивается в инновационном направлении. С помощью каких технологий вы уже защищаете бизнес?

— Видим смысл в превентивных мерах, ведь сегодня к обыску должен быть готов каждый. Поэтому продолжаем развивать свой технологический продукт — кнопка вызова адвоката Legal Alarm. Выводим эксклюзивный продукт — онлайн-игру «Обыск на предприятиях», виртуальный квест, разработанный как следствие популярной игры «Обыск». Оба продукта отвечают за предотвращение беспредела со стороны силовых органов.