Правила ввоза в Украину иностранных автомобилей упрощены

Во время пропуска на таможенную территорию Украины транспортных средств сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам не будет требоваться.

Как сообщает Страна, соответствующие изменения в закон о некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств принял парламент сегодня.

При этом, такой сертификат нужно будет предоставить при таможенном оформлении для свободного обращения внутренней таможне.

Отметим, до этого, с 1 января текущего года, был предусмотрен пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного оборота новых и находившихся в пользовании транспортных средств, если они соответствуют экологическим нормам не ниже уровня "евро-6".

Эта норма не распространялась на транспорт, изготовленный в Украине.

Напомним, начали действовать льготы на ввоз электромобилей в Украину.