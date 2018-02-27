Переговоры по Донбассу могут активизироваться после путинских выборов, - Волкер

Конфликт в Украине не заморожен и ему далеко до стабильности.
Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе выступления на конференции в аналитическом центре Center for the National Interest, сообщает Голос Америки.
По его словам, каждый день происходят бои, задействованы минометы, артиллерия и снайперы.
"В среднем один украинский военнослужащий погибает каждые три дня, защищая территорию своей страны на территории своей страны", - сказал Волкер.
При этом он отметил отсутствие прогресса в мирных переговорах с Россией. "Нас разочаровывает недостаток прогресса со стороны России в установлении мира и воплощении Минских договоренностей", - подчеркнул дипломат.
Волкер сообщил, что он уже четыре раза встречался со своим российским партнером, Владиславом Сурковым, последний раз – в январе.
"Они внимательно выслушали наши идеи и заверил, что вернутся со своими предложениями. В течение последнего месяца мы ничего не слышали от россиян", - сказал Волкер, отметив, что такая позиция переговорщиков в России была ожидаемой, учитывая избирательный процесс.
"Россия может активизировать переговоры относительно Донбасса после перевыборов Путина", – считает Волкер.
Напомним, Агеев надеется, что его обменяют.