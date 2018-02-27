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Рада изменила закон о платных дорогах

Рада изменила закон о платных дорогах
Фото: Фишки.нет

Для тех, кто не хочет платить, должен быть альтернативный бесплатный путь

27.02.18 372
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Верховная Рада приняла проект закона №6766, который вносит изменения в действующее законодательство о платных дорогах

Об этом сообщает 112 Украина.

Речь идет о решении правительства о передаче частному предпринимателю права на строительство и пользование дорогой на условиях концессионного договора.

Документ предусматривает, что это дорога государственного значения. Договор о концессии могут заключить только если предприниматель готов построить новую дорогу (раньше - еще и в случае реконструкции или капитального ремонта существующей). Если раньше предприниматель мог выбрать, строить дорогу или заниматься ее эксплуатацией, то данный документ объединяет эти обязательства: тот, кто строил дорогу, должен обеспечить ее эксплуатацию.

Принимая решение о передаче права на строительство дороги на условиях концессии, Кабмин должен установить характеристики и технические параметры дороги, стоимость ее строительства, предполагаемую сумму годового дохода предпринимателя, пределы необходимых земельных участков, а также определить, какой орган будет заниматься передачей этих земель в пользование предпринимателю. Должны быть приняты и условия разрыва концессионного договора.

Кроме того, правительство принимает решения о проведении концессионного конкурса с уточнением альтернативного бесплатного проезда, предельного срока концессии и максимальной компенсации предпринимателю и прочее.

Кабмин должен установить максимальную цену за разовый проезд по платной дороге с учетом инфляции.

Законопроект предусматривает, что предприниматель имеет право на компенсацию государством недополученного дохода, размер которого прописан в концессионном договоре - но не более 15% запланированного дохода (соответствующую поправку внесли с голоса, ранее в тексте законопроекта было прописано "до 30%").

Со своей стороны, предприниматель должен вносить концессионные платежи с момента получения дохода от эксплуатации дороги, независимо от того, как у него идут дела.

Для тех, кто не хочет платить за использование дороги, должен быть альтернативный бесплатный путь. Согласно законопроекту, его длина не должна превышать двойную длину платного пути - кроме случаев, когда более чем половина платного пути - это мосты, тоннели или путепроводы.

Есть и несколько нюансов относительно земли, на которой планируют построить платную дорогу. В частности, если в течение полугода не смогли договориться о передаче права собственности на земельные участки предпринимателю, затем их могут принудительно передать в государственную или коммунальную собственность.

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