Порошенко поговорил с Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко пообщался в телефонном режиме со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.
Президенты обсудили повестку дня белорусско-украинских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне.
Кроме того, Порошенко и Лукашенко отметили важность достойной подготовки к проведению в этом году в Гомеле форума регионов Украины и Беларуси.
В связи с этим лидеры стран поговорили об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества.
Напомним, Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс.