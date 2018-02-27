Олега Сенцова могли этапировать для обмена, - Полозов

Или просто перевезти в другую колонию

Украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова могли этапировать для обмена или перевезти в другую колонию.

Такое мнение высказал российский адвокат Николай Полозов, комментируя информацию о том, что политзаключенного не оказалось на месте последнего заключения в колонии российского города Лабытнанги, передают "Крым.Реалии."

"Есть два варианта этих событий. Первое: по Сенцову принято какое-то политическое решение и его, к примеру, собираются обменять – это позитивный исход. И негативный вариант – его переводят в другую колонию. Этап всегда изнурителен для заключенного, в каких-то моментах это можно назвать пыткой и это можно расценить как давление на Сенцова со стороны российской власти", – отметил Полозов.

В то же время он не исключает возможности перевода заключенного в колонию, где есть лечебное заведение Федеральной исполнительной службы наказаний (ФСИН) или ошибку системы "ФСИН письмо".

"В любом случае, это тревожный факт и российские правозащитники должны бить тревогу, адресовать свое обращение к ФСИН. Украинские власти должны направить официальные запросы в адрес российской власти", – считает адвокат.

Отметим, во вторник стало известно, что Сенцов не числится в исправительной колонии в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области), о чем свидетельствует ответ администрации исправительного учреждения, полученный правозащитницей Яной Гончаровой и обнародованный сестрой Сенцова Натальей Каплан.

В письме от руководства колонии сказано: "Администрация ИК-8 Лабытнанги извещает вас, что письмо не может быть доставлено, так как получатель не содержится в данном учреждении. Попробуйте уточнить адресные данные".

Напомним, что Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

До сегодняшнего дня считалось, что Олег Сенцов содержался в российской тюрьме в Лабытнанги.