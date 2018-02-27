В ночь с 26-го на 27 февраля из-за непогоды и сильного восточного ветра размыло дорогу Геническ — Стрелковое. Уровень воды на дороге поднялся до 1 метра, и Арабатская стрелка оказалась отрезанной от материка.
Об этом 27 февраля сообщила Херсонская городская газета.
Попытки водителей проехать затопленную часть дороги ни к чему хорошему не приводят. Один из автомобилей смыло в Сиваш. К счастью, спасателям удалось вытащить машину.
Стихия не пускает на рабочее место главу Генической РГА Александра Воробьева, который до разлива находился на косе.
Сообщается, что спасатели пытаются переправить его на материк.
Напомним, 28 февраля запретят въезд грузового транспорта в Киев.