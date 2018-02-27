В письме был неправильно указан год рождения

Украинский режиссер Олег Сенцов остается в колонии в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области).

Об этом написала его сестра Наталья Каплан на своей странице в Facebook.

"По информации надежного источника, Олег находится все там же, в ИК-8 в Лабытнанги. Выяснилось, что в письме был неправильно указан год рождения", - написала она.

Напомним, ранее российский адвокат Николай Полозов, комментируя информацию сестры Сенцова о том, что его не оказалось на месте последнего заключения в колонии российского города Лабытнанги, предположил, что его могли этапировать для обмена или перевезти в другую колонию.