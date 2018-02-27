В США появился законопроект об усилении киберпомощи Украине

Осталось поддержать его в Сенате и подписать у Трампа

В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

"Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми представила на рассмотрение Сената зеркальную версию проекта “Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности”, одобренного Палатой представителей 7 февраля", - сообщили в посольстве.

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Отмечается, что документ направлен на предоставление помощи Украине в усовершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий; содействия расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности, и международных усилиях по противодействию угрозам во всемирной интернет-сети.

"В законопроекте подтверждается приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - говорится в сообщении.

Напомним, Госдеп США создаст спецструктуру по борьбе с киберпреступностью.