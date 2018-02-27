Виктор Янукович на Тверском бульваре даст пресс-конференцию

В Москве 2 марта состоится пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает ТАСС.

"Виктор Янукович расскажет о новых доказательства причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также о судебном процессе, инициированном киевской властью", - говорится в сообщении.

Пресс-конференция начнется в 10:00 по киевскому времени по адресу: Москва, Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.

Напомним, Виктора Януковича в Украине подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.