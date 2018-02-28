Минздрав выясняет, что Крысин делает в детском отделении Института сердца

Никто не может скрываться в лечебных учреждениях от правосудия

Министерство здравоохранения проверяет информацию об обстоятельствах пребывания в детском отделении Института сердца Юрия Крысина, получившего четыре года тюрьмы за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"С целью выяснения обстоятельств ситуации, Минздрав Украины обратился к директору ГУ "Институт сердца МЗ Украины" Борису Тодурову с просьбой предоставить объяснения соответствует ли действительности информация, что в детском отделении Института Сердца находится взрослый пациент, неоднократно судимый и обвиняемый во многих насильственных преступлениях, включая убийство", - говорится в сообщении.

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Минздрав просит установить, позволяет ли состояние Крысина участвовать в судебных заседаниях.

"Минздрав убежден, что каждый человек, который действительно нуждается в медицинской помощи, должен получать ее в полном объеме, независимо от любых факторов. Но считаем недопустимым использовать пребывание в учреждениях охраны здоровья, особенно в детских отделениях, как способ избежать правосудия", - объяснил Минздрав свою позицию.

Напомним, 27 февраля Крысина обнаружили в детском отделении Института сердца в Киеве, после чего туда пришли неизвестные, облили ему голову зеленкой и подарили мандарины и крысиный яд.