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Видео В Киеве задержали организатора нарковечеринок

<span class="label red">Видео</span> В Киеве задержали организатора нарковечеринок

Предприимчивого киевлянина и его клиентов задержали по дороге к месту гуляния

28.02.18 564
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Правоохранители в Киеве задержали злоумышленника, который устраивал вечеринки с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время отработки информации на выезде из столицы правоохранители остановили микроавтобус "Мерседес", в салоне которого обнаружили марихуану, экстази и амфетамин:

"Установлено, что организатор - ранее судимый 26-летний киевлянин создал группы в социальных сетях, которые специализировались на организации нарковечеринок на территории всей Украины. После перевода денег на банковский счет сообщества злоумышленник снимал элитное жилье, заказывал алкоголь и, вероятно, сбывал там наркотики и психотропные вещества. У правоохранителей есть все основания полагать, что, кроме него, сбытом запрещенных веществ могут заниматься двое мужчин, 1994 и 1986 года рождения, и женщина, 1996 года рождения. У них работники полиции изъяли 30 граммов марихуаны, 50 граммов амфетамина и 8 таблеток экстази", - рассказал оперуполномоченный управления противодействия наркопреступности Артем Поночовный.

Все участники вечеринки собирались в центре Киева, после чего их завозили в арендованные для встреч имения. По дороге к месту вечеринки правоохранители перехватили микроавтобус, в котором находились молодые люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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