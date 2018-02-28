Как известно, в начале декабря 2017 года против телеканала NEWSONE злоумышленниками были проведены мероприятия, направленные на противодействие законной журналистской деятельности, что привело к сбоям в нормальной работе телеканала и были явной угрозой свободе слова в Украине

3 декабря 2017 года к территории канала подъехал грузовик с мешками, с помощью которых неизвестные, большинство из которых прятали лица под "балаклавами", заблокировали въезд и выезд, а также вход и выход из телеканала. Также въезд был заблокирован колючей проволокой. Организованная группа злоумышленников выдвинула условия журналистам относительно необходимости изменения своей редакционной политики в соответствии с требованиями данной группы. Блокирование NEWSONE длилось около недели. Это сильно дезорганизовало работу новостного СМИ и держало в страхе и напряжении работников и гостей телеканала.

Уже с вечера 3 декабря 2017 г. телеканал распространил в информационном пространстве призывы к поддержке и требование относительно деблокирования канала. Вызывающие и неправомерные действия блокировщиков вызвали значительный резонанс как среди СМИ, украинских и зарубежных, так и среди общественности Украины и международного сообщества. Давление на NEWSONE было однозначно воспринято как угроза и посягательство на свободу слова, которая является одной из важнейших ценностей Европейского Союза и всего свободного мира.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с преднамеренным блокированием телеканала NEWSONE в Киеве, о чем он заявил на официальном сайте организации:

"Препятствие доступа к офису новостного телеканала, а также физическое запугивание работников СМИ, является прямым вмешательством в его работу. Это неприемлемая ситуация и нападение на свободу средства массовой информации. Этому нет оправдания. Я призываю власть сделать все возможное, для того, чтобы обеспечить уважение свободы прессы, безопасную рабочую среду для сотрудников NEWSONE и обеспечить свободную работу телекомпании без препятствий" - заявил Арлем Дезир.

Во вторник, 05 декабря 2017 г., состоялось заседание Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Украины, где была заслушана информация как от представителей телеканала NEWSONE, так и от представителей Национальной полиции. Представитель Национальной полиции проинформировал о начале уголовного производства по факту блокирования телеканала. Но квалификация данных событий была странной, производство открыли по ст. 356 Криминального кодекса Украины "Самоуправство". Фактически, выступлением представителя Национальной полиции было дезавуировано предыдущее заявление пресс-службы МВД Украины о том, что уголовное производство за данным фактом осуществляться не будет. Следовательно, лишь активная гражданская позиция зрителей телеканала и проявление обеспокоенности со стороны международного сообщества заставили власть все же начать уголовное производство по этому, позорному по своей сути, факту противодействия распространению свободы слова в Украине. И пусть даже не по статье 171 КК Украины "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", но мы были уверены в том, что государственные органы правопорядка выполнят свою функцию в полном объеме и прекратят произвол относительно журналистов. Как оказалось — напрасно.

Осуществив несколько формальных процессуальных действий и выдержав время, пока значительный общественный резонанс относительно данного события спадет, органы Национальной полиции, а именно - старший следователь Следственного отдела Соломенского управления полиции ГУ НП в г. Киеве Ярослав Коломиец, решили вообще закрыть уголовное производство. Достаточно показательным является тот пример, что как сказано в постановлении о закрытии уголовного производства №12017100090014170, по делу было установлено и допрошено из злоумышленников аж 1 (одно!!!) лицо, в то время как блокирование осуществлялось организованной группой лиц и их количество исчислялось десятками! В действиях же допрошенного лица, господин старший следователь увидел лишь признаки мирной демонстрации, но все же выделил материалы относительно данного лица для привлечения его к административной ответственности, так как, оказывается, данное лицо не сообщило органам власти о своей «мирной демонстрации». И теперь этому лицу угрожает такая административная санкция как "предупреждение".

Мы всегда будем помнить слова нашей Конституции о том, что Украина - правовое государство в котором господствует принцип верховенства права, мы помним о том, что в Европейской Украине права человека являются наивысшей ценностью, а их защита является смыслом существования государства. И наоборот не будет!

Телеканал NEWSONE не собирается воспринимать как должное такую непутевую работу следователей Национальной полиции и подает заявление в суд относительно отмены данного постановления и продолжения уголовного производства, но уже по ст. 171 КК Украины "Препятствие законной профессиональной деятельности журналистов".

Мы обяжем Национальную Полицию исполнять свои профессиональные обязанности!