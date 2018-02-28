В Раду поступил законопроект о нацбезопасности

В среду, 28 февраля, в Верховную Раду поступил законопроект "О национальной безопасности Украины". Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, открывая пленарное заседание парламента, передает Укринформ.

"Только что в Верховную Раду поступил важнейший законопроект о национальной безопасности. Этот законопроект является приоритетным. Я безотлагательно направляю его на рассмотрение профильному комитету и даю поручение безотлагательно его рассмотреть. Этот законопроект важнейший в то время, когда Украина борется с российской агрессией. Он важен как для реформы сектора безопасности, так и для существенного шага на нашем пути в НАТО", - сказал Парубий.

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Ранее заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил, что Верховная Рада Украины должна как можно быстрее принять закон о национальной безопасности, который предусматривает внедрение гражданского контроля над сектором обороны.

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 17 января одобрил проект закона "О национальной безопасности Украины".