В Одесской области из-за непогоды закрыты 426 учебных заведений

Из-за непогоды в 426 образовательных учреждениях Одесской области приостановлены занятия. Об этом сообщает в пресс-служба Одесской ОГА.
Учебные заведения закрыты в 12 районах, 3 городах и 5 ОТГ области.
"На местах, согласно законодательству, решение о приостановлении обучения принимаются самостоятельно, в зависимости от погодных условий. Учебный процесс приостановлен в 426 образовательных учреждениях региона", - говорится в сообщении.
Напомним, Арабатскую стрелку из-за непогоды отрезало от Украины.