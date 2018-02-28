К 204-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко в рамках ежегодного Международного культурно-просветительского проекта «Нас єднає Шевченкове слово» послы иностранных государств разрисуют уникальную писанку. Дипломаты лично нанесут строки из произведения Великого Кобзаря на украинском символ Пасхи, который затем будет представлен на Софийской площади на Фестивале писанок

Организаторы проекта - Международный Фонд культурного сотрудничества и Киевский национальный университет культуры и искусств при поддержке Киевской областной государственной администрации, Управления культуры, национальностей и религий КОГА, Национального музея Тараса Шевченко, Вышгородского историко-культурного заповедника и международного этнокультурного проекта Folk Ukraine.

«В этом году в рамках празднования 2018-го как Года Культурного Наследия в Европе и Года охраны культурного наследия в Украине к шевченковским дням мы готовим ряд мероприятий с участием дипломатов, государственных деятелей, ученых, а также прогрессивной молодежи, - отмечает идеолог и соорганизатор проекта Влада Литовченко. - В частности, послы примут участие в видеофлешмобе «Заповіт єднає світ», где будут декламировать стихотворение на разных языках мира».

Кроме того, как рассказывают организаторы, дипломаты встретятся со студентами и расскажут им о знаковых литературных фигурах своих стран, а также о творческих периодах Тараса Шевченко, связанных с их родиной.

«6 марта в помещении КНУКиИ состоится одноименная дискуссионная платформа с участием общественных и научных деятелей, дипломатов, историков, деятелей культуры, представителей местной власти и студенчества, - добавляет соорганизатор Инна Костыря. - Участники будут обсуждать творчество Великого Кобзаря, особенно очертив зарубежные периоды».

Торжественная церемония «Нас єднає Шевченкове слово» состоится 6 марта в 11.00 в Киевском национальном университете культуры и искусств по адресу ул.Е.Коновальца, 36.