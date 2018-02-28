Организаторы проекта - Международный Фонд культурного сотрудничества и Киевский национальный университет культуры и искусств при поддержке Киевской областной государственной администрации, Управления культуры, национальностей и религий КОГА, Национального музея Тараса Шевченко, Вышгородского историко-культурного заповедника и международного этнокультурного проекта Folk Ukraine.
«В этом году в рамках празднования 2018-го как Года Культурного Наследия в Европе и Года охраны культурного наследия в Украине к шевченковским дням мы готовим ряд мероприятий с участием дипломатов, государственных деятелей, ученых, а также прогрессивной молодежи, - отмечает идеолог и соорганизатор проекта Влада Литовченко. - В частности, послы примут участие в видеофлешмобе «Заповіт єднає світ», где будут декламировать стихотворение на разных языках мира».
Кроме того, как рассказывают организаторы, дипломаты встретятся со студентами и расскажут им о знаковых литературных фигурах своих стран, а также о творческих периодах Тараса Шевченко, связанных с их родиной.
«6 марта в помещении КНУКиИ состоится одноименная дискуссионная платформа с участием общественных и научных деятелей, дипломатов, историков, деятелей культуры, представителей местной власти и студенчества, - добавляет соорганизатор Инна Костыря. - Участники будут обсуждать творчество Великого Кобзаря, особенно очертив зарубежные периоды».
Торжественная церемония «Нас єднає Шевченкове слово» состоится 6 марта в 11.00 в Киевском национальном университете культуры и искусств по адресу ул.Е.Коновальца, 36.