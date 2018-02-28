Жители освобожденных сел Гладосово и Травневое с 1 марта могут остаться без пенсий, - Жебривский

МВД до сих пор не внесло населенные пункты в список контролируемых украинской властью

Жители прифронтовых поселков Гладосово и Травневое , которые в конце 2017 года вязли под контроль ВСУ, могут с 1 марта 2018 года остаться без пенсионных выплат. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Главная проблема - угроза невыплаты пенсий, поскольку МВД не включило эти населенные пункты к числу контролируемых украинской властью. Работники пенсионного фонда и соцслужб приложили значительные усилия, чтобы восстановить систему пенсионного и социального обеспечения жителей этих поселков, и люди уже в полной мере получали свои деньги. А с 1 марта из-за досадного недоразумения со списком контролируемых населенных пунктов этот процесс может быть приостановлен", - написал глава Донецкой ОВГА.

Жебривский сообщил, что отправил своего заместителя в Киев для скорейшего решения проблемы.

Напомним, в конце ноября 2017 года украинские военные взяли под полный контроль два поселка на Донбассе – Травневое и Гладосово, расположенные недалеко от Горловки.